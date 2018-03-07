FETÖ'nün "askeri yapılanması"na operasyon: 16 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli muvazzaf subayların da yer aldığı 21 kişinin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, TSK'nin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde görevli bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ile açığa alınan 2 yüzbaşı ve 5 üsteğmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Firari 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, şüphelilerin yakalanmamak için telefon görüşmelerinde, terör örgütünün kullandığı "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi"ni kullandığı belirtildi.

Kaynak: AA