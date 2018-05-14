FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması soruşturması sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Tokat'ta haklarında gözaltı kararı verilen bir muvazzaf üsteğmen, 10 astsubay, meslekten ihraç edilen bir üsteğmen ve 2 astsubayın yanı sıra bir sivilden oluşan 15 kişi yakalandı.

Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA