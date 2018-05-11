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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Bingöl'de FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, FETÖ'nün TSK'daki yapılanması soruşturmasında elde edilen yeni deliller doğrultusunda 13 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, Bingöl, operasyon, gözaltı, asker, muvazzaf
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