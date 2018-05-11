FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, FETÖ'nün TSK'daki yapılanması soruşturmasında elde edilen yeni deliller doğrultusunda 13 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Bunun üzerine operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA