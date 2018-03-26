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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 muvazzaf askere gözaltı

8 ilde düzenlenen Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon: 10 muvazzaf askere gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasını deşifre etmek amacıyla soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında 10 muvazzaf asker için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırşehir, Mersin, Hatay, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Çanakkale ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teğmen A.K. Mersin'de, teğmen H.G ve astsubay Y.K. Hatay'da, teğmen M.Y. ve astsubay O.İ. Ankara'da, astsubaylar T.B. ve Ç.A. Diyarbakır'da, astsubay S.S. Edirne'de, astsubay B.A. Çanakkale'de, uzman çavuş E.C. Ağrı'da gözaltına alındı.

Kırşehir'e götürülen zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: muvazzaf asker, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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