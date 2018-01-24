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FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlusuna 15 yıl hapis istemi

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında askeri öğrencilerden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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FETÖnün askeri öğrencilerden sorumlusuna 15 yıl hapis istemi

Adana'da soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tutuklu şüpheli Ruşen Ö. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanığın deşifre olmamak için örgüt içerisinde "Erhan" kod adını kullandığı yer aldı.

Sanığın Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenci olduğu yıllarda ayda 2 defa İstanbul'a giderek sorumluluğunda bulunan askeri öğrencilerle görüştüğü iddia edildi.

Sanık hakkında beyanlarına yer verilen A.A. da Ruşen Ö'yü "Erhan" ismiyle tanıdığını belirterek, Rüşen Ö'nün İstanbulda kendilerinden sorumlu olduğunu ve sohbet toplantıları düzenlediğini aktardı. 

Sanık Ruşen Ö. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

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