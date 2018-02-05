FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Merzifon merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA