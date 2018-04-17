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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına opersayon: 39 gözaltı

FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına opersayon: 39 gözaltı

13 ilde yürütülen Kocaeli merkezli FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yürütülen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün askeri mahrem yapılanmasına opersayon: 39 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Sivas, Antalya, Adana ve Elazığ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1 eski binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 4’ü muvazzaf 5 üsteğmen, 2’si muvazzaf 3 teğmen ve 22’si muvazzaf 28 astsubay gözaltına alındı.

Firari 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, gözaltı, fetö
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