  • 20 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.793
    EURO 5.624
  • BIST 94082.34
    ALTIN 189.694
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon: 7 tutuklama

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon: 7 tutuklama

13 ilde Malatya merkezli FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 7'si tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;askeri mahrem yapılanması&quot;na operasyon: 7 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Malatya, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlendi.

Gözaltına alınan 40 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken 39'u adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 32'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 17 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, askeri mahrem yapılanma, malatya, ankara, izmir, sakarya, Muğla, Adana, eskişehir, Konya, kayseri, balıkesir, Kilis, Amasya, Elazığ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER