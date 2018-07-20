FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon: 7 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Malatya, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlendi.
Gözaltına alınan 40 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken 39'u adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 32'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan 17 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.
Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA