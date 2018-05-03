FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında, 11'i muvazzaf 14 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Kırıkkale'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

Zanlılar, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Ağrı'daki operasyonda gözaltına alınan 12 rütbeli tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturma kapsamında bir yarbay, 2 binbaşı ve 3 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 22 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ağrı merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün "askeri yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve FETÖ'nün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan defalarca arandıkları tespit edilen zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Zanlılardan 21'i emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınıp sulh ceza hakimliğine çıkarılan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki bir zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA