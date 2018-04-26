FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü FETÖ'nün TSK'daki yapılanması soruşturmasında 8 ildeki 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Örgüt içinde ankesörlü telefonla iletişim kurdukları belirtilen şüphelilerden 19'u, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Yakalananlardan 4'ünün TSK'dan ihraç edildiği, 15'inin de muvazzaf subay olduğu öğrenildi.

Biri meslekten ihraç edilmiş 4 pilotun aralarında yer aldığı 20 şüphelinin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu arada, şüpheliler arasında kapatılan hava hastanelerinde pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da bulunduğu öğrenildi.

Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ operasyonu

10 ilde ve KKTC'de yürütülen Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

Zongulda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 3 muvazzaf asker daha gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

Dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 15 muvazzaf askerden 12'si gözaltına alınmıştı.

19 ilde Muğla merkezli operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

19 ilde yürütülen Muğla merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliyi yakalamak için Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 39'unun muvazzaf, 2'sinin ise subay ve astsubaylıktan ihraç edilen askerler olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA