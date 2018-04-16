FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik İzmir, Van, Ankara, Manisa, Mersin ve Elazığ'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 6 astsubay olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Konya merkezli operasyonda gözaltı sayısı 55'e yükseldi

34 ilde yürütülen Konya merkezli operasyonda örgütün TSK'ye yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen 70 muvazzaf askerden 11'inin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 55'e çıktı.

Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 34 ilde yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Nisan'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 44'ü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA