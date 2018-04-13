FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına karşı yürüttüğü soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen ve Kars'ta görev yapan muvazzaf binbaşı M.S.'nin kurs eğitimi için Kayseri'ye geldiği belirlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S. ile aynı operasyon kapsamında aranan O.E. ve B.A.Ç.'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilecek.

Balıkesir'de bir binbaşı ile üsteğmene gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda halen görevli olan üsteğmen F.K. gözaltına alındı. Şüpheli Tokat Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kararı ve Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama talimatı üzerine de Erdek Mayın Filo Komutanlığında halen görevli olan binbaşı T.A. gözaltına alındı. Zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.

Tokat'ta merkezli soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

18 ilde yürütülen Tokat merkezli FETÖ soruşturmasında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Trabzon'da bir muvazzaf binbaşı, 3 teğmen, 10 astsubay, 4 uzman jandarma çavuş, 2 uzman erbaş ile 2'si meslekten ihraç edilen astsubay olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Kaynak: AA