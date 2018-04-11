  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.18
    EURO 5.172
  • BIST 107856.51
    ALTIN 181.196
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ’nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;askeri mahrem&quot; yapılanmasına operasyon

Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten ve yönetici pozisyonunda olan sivil imamlar ile askeri personele sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Kayseri merkezli operasyonda Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ’da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde Kayseri’de 19, Yalova ve Elazığ’da birer kişi olmak üzere 21 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı olan 28 kişi içinde bulunan 17 kişinin aktif olarak hava astsubayı, 11 kişinin ise ihraç öğretmen, Sağlık Müdürlüğü’nde mühendis, özel okulda aktif öğretmen, üniversite çalışanı ve bilgi işlemci olarak çalıştıkları belirlendi.

Sivil 11 kişinin mahrem yapılanmada astsubayların imamı, bir kısmının da örgütte yönetici pozisyonda olduğu tespit edildi.

Çalışmalarda "askeri mahrem" imamların örgüt içinde öğretmen, astsubayların ise öğrenci olarak tanımlandıkları belirlendi.

Soruşturma çok yönlü devam ederken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma için kısıtlılık kararı alındı. 

Eskişehir'de muvazzaf binbaşıya gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan binbaşı A.K'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından, soruşturmanın sürdüğü Batman'a gönderilecek.

Kaynak: İHA,AA

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, askeri mahrem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER