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Buradasınız : » » FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Uşak merkezli FETÖ operasyonunda örgütün jandarmadaki kripto yapılanmasında olduğu belirlenen 6 muvazzaf asker gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;askeri mahrem yapılanması&quot;na operasyon

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 astsubay ve bir uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde Uşak, Van, Yozgat, Edirne, Şanlıurfa ve Erzincan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.M.A'nın da bulunduğu 6 askeri personel gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: uşak, operasyon, mahrem, gözaltı, fetö
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