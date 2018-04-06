FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması soruşturması kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen muvazzaf askerler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Aydın, Kırklareli, Konya, Samsun ve Sivas'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aktif görevdeki subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan 14 askeri personel gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

11 ilde 10'u muvazzaf 15 asker gözaltına alındı

11 ilde yürütülen Çankırı merkezli FETÖ operasyonunda örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 10'u muvazzaf 15 asker gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürüldü.

Adana merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: Çoğunluğu muvazzaf 24 askere tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden adliyeye sevk edilen 24'ü savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, adliyeye çıkarılan 24 zanlının tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Geri kalan 16 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, 6 aylık çalışma kapsamında 28 Mart'ta 21 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çoğunluğu halen görevde olan subay ve astsubay 40 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA