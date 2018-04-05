FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların sorguları devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

13 il ve KKTC'de opeasyon

13 il ve KKTC'de düzenlenen Gaziantep merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de 4 askere gözaltı

Edirne'de, FETÖ soruşturması kapsamında 4 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bazı belgeler ile dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA