  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.041
    EURO 4.949
  • BIST 114934.77
    ALTIN 172.011
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

17 ilde düzenlenen Yozgat merkezli FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen örgütün askeri mahrem yapılanması operasyonunda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;askeri mahrem yapılanması&quot;na operasyon

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların sorguları devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

13 il ve KKTC'de opeasyon

13 il ve KKTC'de düzenlenen Gaziantep merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de 4 askere gözaltı

Edirne'de, FETÖ soruşturması kapsamında 4 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bazı belgeler ile dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER