FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, örgütün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 12 muvazzaf, 1 ihraç, 2 açığa alınan ve 1 ihraç edilen askeri öğrenci ile bunlardan sorumlu olduğu iddia edilen 5 "mahrem imam" olmak üzere, 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dün gerçekleştirilen operasyonda, muvazzaf, daha önce KHK ile ihraç edilen veya açığa alınan askerler ile bunlardan sorumlu olduğu ileri sürülen "mahrem imam"ların aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Devam eden soruşturma çerçevesinde aranan 6 kişi daha gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Sağlık kontrolünün geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan askeri personelin 7'sinin Jandarma, 4'ünün Kara Kuvvetleri, 2'sinin Deniz Kuvvetleri ve 2'sinin de Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görevli olan, açığa alınan veya ihraç edilenler olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA