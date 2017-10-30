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Buradasınız : » » FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Malatya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf astsubaydan 1'i tutuklandı, itirafçı olan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖnün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer alan, jandarmada görevli muvazzaf astsubaylara yönelik Malatya, Tokat, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sının FETÖ/PDY hakkında bildiklerini detaylı anlatmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 6 astsubay, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli· kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, askeri yapılanma, operasyon
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