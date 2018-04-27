FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında halen görev yapan 12 binbaşı ve 20 yüzbaşı olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, zanlıların, örgütün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Halen görevli 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya yönelik gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

Öte yandan, zanlılardan 18'inin şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.

4 ilde Bursa merkezli operasyon: 6 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturmasında, aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 6 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Kocaeli, Van ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA