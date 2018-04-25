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Buradasınız : » » FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

Muğla ve Zonguldak'ta yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında olduğu belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;askeri mahrem&quot; yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki yapılanması soruşturması kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 39'unun muvazzaf, 2'sinin meslekten ihraç edilen subay ve astsubay rütbelerinde, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma teşkilatında görev yapan personelden oluştuğu belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 26 kişinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

10 ilde ve KKTC'de operasyon

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün TSK yapılanmasında olduğu belirlenen 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkardı. 

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ile örgütün TSK yapılanması içinde faaliyet gösterdiği iddia ediliyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, Muğla, mahrem, fetö, asker
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