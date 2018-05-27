FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: 25 gözaltı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Kars, Ankara, İstanbul, Antalya, Tunceli, Şırnak, Denizli, Mardin, Konya, Kayseri, Hatay, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, Hakkari ve Bilecik'te belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 2 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Karabük'te FETÖ'nün hücre evine operasyon

Karabük'te, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, terör örgütünün hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, evdeki şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FETÖ soruşturması kapsamında arandığı öğrenilen şüphelinin, ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA