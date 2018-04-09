FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasında olduğunu belirlediği aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ordu, Adıyaman, Tekirdağ, Ağrı, Kahramanmaraş, Kars, Şırnak, Van, Antalya, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Operasyonda aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA