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Buradasınız : » » FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı

FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı

13 ilde yürütülen Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 25 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;askeri mahrem&quot; yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasında olduğunu belirlediği aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ordu, Adıyaman, Tekirdağ, Ağrı, Kahramanmaraş, Kars, Şırnak, Van, Antalya, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Operasyonda aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: ordu, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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