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Buradasınız : » » FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

18 ilde yürütülen Tokat merkezli FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Trabzon'da bir muvazzaf binbaşı, 3 teğmen, 10 astsubay, 4 uzman jandarma çavuş, iki uzman erbaş ile ikisi meslekten ihraç edilen astsubay olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alınarak kente getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 15'i Emniyet Müdürlüğü'ne, 7'si ise Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat, operasyon, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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