FETÖ’nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten ve yönetici pozisyonunda olan sivil imamlar ile askeri personele sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri merkezli operasyonda Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ’da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde Kayseri’de 19, Yalova ve Elazığ’da birer kişi olmak üzere 21 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı olan 28 kişi içinde bulunan 17 kişinin aktif olarak hava astsubayı, 11 kişinin ise ihraç öğretmen, Sağlık Müdürlüğü’nde mühendis, özel okulda aktif öğretmen, üniversite çalışanı ve bilgi işlemci olarak çalıştıkları belirlendi.

Sivil 11 kişinin mahrem yapılanmada astsubayların imamı, bir kısmının da örgütte yönetici pozisyonda olduğu tespit edildi.

Çalışmalarda "askeri mahrem" imamların örgüt içinde öğretmen, astsubayların ise öğrenci olarak tanımlandıkları belirlendi.

Soruşturma çok yönlü devam ederken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma için kısıtlılık kararı alındı.

Kaynak: İHA