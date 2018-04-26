FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü FETÖ'nün TSK'daki yapılanması soruşturmasında 8 ildeki 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Örgüt içinde ankesörlü telefonla iletişim kurdukları belirtilen şüphelilerden 19'u, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Yakalananlardan 4'ünün TSK'dan ihraç edildiği, 15'inin de muvazzaf subay olduğu öğrenildi.
Biri meslekten ihraç edilmiş 4 pilotun aralarında yer aldığı 19 şüphelinin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA