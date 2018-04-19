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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon: 15 gözaltı

11 ilde yürütülen Malatya merkezli FETÖ operasyonunda, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde olduğu belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;askeri mahrem yapılanması&quot;na operasyon: 15 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

Malatya, Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli astsubaylar ile "askeri mahrem imam"ların da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyette götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zanlılardan 13'ünün muvazzaf, 4'ünün "askeri mahrem imam", birinin de daha önce askeri okuldan ilişiğinin kesildiği öğrenildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, malatya, mahrem, gözaltı, fetö, asker
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