  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 tutuklama

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 tutuklama

Malatya merkezli FETÖ operasyonunda, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları belirlenen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

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FETÖnün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yakaladığı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 astsubay ile örgütün 3 askeri örgüt sorumlusu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelilerden 3'ü astsubay 4 kişi de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Malatya merkezli 19 Nisan'da Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alınmıştı. Ekipler, daha sonra aranan 3 zanlıyı da yakalamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: malatya, fetö, askeri yapılanma
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