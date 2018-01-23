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FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

9 ilde Ordu merkezli FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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FETÖnün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ordu, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Hakkari, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheliden 12'si yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ordu, operasyon, fetö
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