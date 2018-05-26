FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışma başlattı.
Mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Edirne, Konya, Sivas, Kahramanmaraş, İzmir, Tokat, Elazığ ve Bingöl'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.
Adreslerinde bulunmayan 15 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Haklarında gözaltına kararı verilen zanlılardan 24'ünün astsubay, birinin de astsubay meslek yüksek okulundan ihraç edilen öğrenci olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA