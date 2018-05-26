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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Malatya merkezli 13 ilde yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:01





