FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonları

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda biri muvazzaf 3 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı sayısı 32'si muvazzaf olmak üzere 43'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçiren 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 85 zanlıdan 38'inin, daha önce yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlemlerinin sürdüğü, kimi zanlıların tutuklu bulunduğu ve yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Firari durumdaki 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlenmişti. Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatmıştı.

Gözaltına alınan 40 şüpheliden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 30'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

13 ilde Zonguldak merkezli operasyonda 15 gözaltı

13 ilde yürütülen Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, örgütün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 12 muvazzaf, 1 ihraç, 2 açığa alınan ve 1 ihraç edilen askeri öğrenci ile bunlardan sorumlu olduğu iddia edilen 5 "mahrem imam" olmak üzere, 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çorum, Şırnak, Çanakkale, Bingöl, Karabük, Manisa, Yalova ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, muvazzaf, daha önce KHK ile ihraç edilen veya açığa alınan askerler ile bunlardan sorumlu olduğu ileri sürülen "mahrem imam"ların aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile diğer 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada hakkında yakalama kararı çıkarılan askeri personelin 7'sinin Jandarma, 4'ünün Kara Kuvvetleri, 2'sinin Deniz Kuvvetleri ve 2'sinin de Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görevli olan, açığa alınan veya ihraç edilenler olduğu öğrenildi.

Muş'ta 4 tutuklama

Muş'ta gerçekleştirilen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 23 askeri personelden 4'ü tutuklandı.

Mahrem imam olarak faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla, örgüt içerisinde yer alan askeri personellere yönelik sabit ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama ile maskelenen 'kripto askeri mahrem yapı' mensuplarına yönelik operasyonda çeşitli rütbelerde 23 askeri personel gözaltına alındı.

Şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise savcılıktan kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA