FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması deşifre ediliyor

Adana merkezli yapılan ve 34'ü muvazzaf asker 39 şüphelinin tutuklandığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt mensubu askerlerin 2-3 kişilik hücre yapılanması şeklinde hareket ettikleri, ankesörlü telefonla irtibat sağlayıp örgütün "gizlenin" talimatı doğrultusunda eğlence mekanlarına giderek alkol kullandıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin, 6 aylık çalışmasının ardından iki hafta önce örgütün askeri yapılanmasına 21 ilde operasyon düzenlenmişti. 5'i eski, 34'u muvazzaf 39 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, bir eski asker de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Çoğunluğu astsubay rütbesindeki şüphelilerin jandarma, havacı ve denizci olarak görev yaptığı, iki zanlının da istihbarat görevlisi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Adana'da İncirlik Hava Üssü olmak üzere şehirdeki önemli askeri birliklerde görev yaptıktan sonra tayin oldukları İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve Afyonkarahisar gibi kentlere gittikleri tespit edildi.

Örgütten "gizlenin" talimatı

Soruşturmada, örgüt mensubu askerlerin 2-3 kişilik hücre yapılanması şeklinde hareket ettikleri, farklı hücredeki kişilerin birbirleriyle irtibatının olmadığı belirlendi. Ayrıca tutuklananlar arasındaki bazı askerlerin bir büfedeki ankesörlü telefonu kullandıkları ve bu telefon aracılığıyla kendilerinden sorumlu mahrem imamla görüşüp örgütsel faaliyetleri yürüttükleri belirtildi.

Mahrem imamlar aracılığıyla örgütün askerlere kendilerini gizleme talimatı verdiği, bu amaçla, örgüt mensubu askerlerin eğlence mekanlarına giderek alkol kullandıkları ve bekar olanların birden fazla kızla arkadaşlık kurduğu anlaşıldı.

Bu arada, soruşturmada adı geçmemesine rağmen Emniyet Müdürlüğüne başvuran ve ifadesi alınan bir muvazzaf askerin de örgütün uyguladığı "katalog evlilik" aracılığıyla evlendiğini anlattığı, ifadesinde de örgütle ilgili önemli bilgiler verdiği belirtildi.

Mülakatta "kripto" soru

Öte yandan, tutuklanan bazı şüphelilerin de ifadelerinde geçmişte örgüte ait evlerde kalarak askeri okul sınavlarına hazırlandıklarını, mülakatlarda da "Ağabeyin var mı" şeklindeki soruya "Evet, öz ağabeyim var" yanıtını verenlerin örgütten olduğunun tespit edilerek başarılı olmasının sağlandığını söylediği kaydedildi.

Kaynak: AA