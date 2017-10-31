  • 31 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.793
    EURO 4.421
  • BIST 110142.6
    ALTIN 154.932
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün 'askeri imam' yapılanmasında 3 asker daha tutuklandı

FETÖ'nün 'askeri imam' yapılanmasında 3 asker daha tutuklandı

Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 1 Yüzbaşı ve 2 Üsteğmen tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün askeri imam yapılanmasında 3 asker daha tutuklandı

Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 Yüzbaşı ve 2 Üsteğmen tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı daha Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1 Yüzbaşı ve 2 Üsteğmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 Astsubay adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 6 şüphelinin ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiye yönelik Sivas merkezli 15 ilde operasyon düzenlenmiş ve 17 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen 2 Astsubay tutuklanmış, 2 Üsteğmen ve 1 öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, askeri imam yapılanması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER