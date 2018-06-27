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FETÖ'nün asker sorumlusu Kemal Batmaz ek savunma verecek

FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde bulunan örgütün asker sorumlusu Kemal Batmaz, Akıncı Üssü davasında ek savunma verecek.

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FETÖnün asker sorumlusu Kemal Batmaz ek savunma verecek

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde bulunan, örgütün asker sorumluları Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in dosyaları, FETÖ yöneticilerinin yargılandıkları Kaynak Holding davasından ayrıldı. 460 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesi kararını onaylayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Batmaz'ın ek savunmasını alacak.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Kaynak Holding'in FETÖ yöneticilerinin yargılandığı davanın sanıklarından Batmaz ve Biniş hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından dava açılmıştı. Davanın, hukuki ve fiili bağlantısı olduğu gerekçesiyle Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 460 sanığın yargılandığı davayla birleştirilmesi kararı, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı.

Mahkeme, önümüzdeki günlerde Batmaz'ın ek savunmasını alacak.

Kaynak: AA

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