FETÖ'nün asker sorumlusu Kayseri'de tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve örgütün "hücre evi" olarak adlandırdığı adreste gözaltına alınan S.O.'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Örgütün astsubaylardan sorumlu "asker sorumlusu" olduğu belirlenen ve daha önce FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde çalıştığı tespit edilen S.O. dün yakalanmıştı.

Kaynak: AA