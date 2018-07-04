FETÖ'nün asker sorumlusu için kadro ilanını değiştirmişler

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Kanter'in de aralarında bulunduğu 5 kişilik heyetin, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması içerisinde asker sorumlusu olarak görev yapan doktora öğrencisi Mustafa Erboğa'nın Namık Kemal Üniversitesinde yardımcı doçent kadrosuna alınması için ilan edilen şartı değiştirdiği belirtildi.

Haksız kazanımlar iddianamede

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Kanter hakkındaki iddianame kabul edildi. 47 sayfalık iddianamede, örgütün mali kaynakları ve mali yapılanmasının ayrıntılarının yanı sıra şüphelinin Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde FETÖ üyelerine sağladığı haksız kazanımlara yer verildi.

İddianamede, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında hakkında işlem yapılan örgütün asker sorumlusu Mustafa Erboğa'nın, Mehmet Kanter'in de aralarında bulunduğu 5 kişilik heyet tarafından yardımcı doçentliğe geçişi detaylarıyla yer aldı.

FETÖ'cüye özel ilan

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Namık Kemal Üniversitesine yardımcı doçent alımına ilişkin ilan edilen 'Tıp Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak' şartının Mustafa Erboğa için 'Plesenta gelişimi üzerinde çalışma yapmış olmak' şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir. Oluşturulan heyette yer alan Oğuz Aslan Özen, Ramazan Uygur, Cevat Aktaş, Turan Karaca ve Mehmet Kanter'in, Mustafa Erboğa için 'Yardımcı doçentlik kadrosuna atanması uygundur' diye rapor verdiği, Mustafa Erboğa hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/1414 sayılı soruşturma dosyasında şüpheli olduğu, örgütün mahrem yapılanması içerisinde 'asker abisi' olduğu ve kamu davası açıldığı görülmüştür."

Kanter'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA