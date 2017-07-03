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FETÖ'nün 'asker abisi' olduğu iddiasıyla 9 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda "asker abisi" olduğu iddiasıyla 9 kişi tutuklandı.

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FETÖnün asker abisi olduğu iddiasıyla 9 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda "asker abisi" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, "asker abisi" olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 4 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan diğer 4 zanlının ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

Aynı soruşturmanın 1 ve 2. dalgasında, 102 zanlı tutuklanmış, 93 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakılmış, 6 zanlının başka illerdeki soruşturma kapsamında FETÖ'den tutuklandığı tespit edilmişti.

Böylece operasyonun 1, 2 ve 3. dalgasında tutuklu sayısı 111'e ulaştı. 

Etiketler: Tekirdağ, fetö, asker abisi
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