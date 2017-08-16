  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.531
    EURO 4.143
  • BIST 105698.55
    ALTIN 144.118
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "asker abileri"ne operasyon

FETÖ'nün "asker abileri"ne operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;asker abileri&quot;ne operasyon

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, rütbeli askerlerin "sorumlu abisi" olduğu tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında rütbeli askerlerin "sorumlu abisi" olduğu değerlendirilen ve İstanbul, Eskişehir, Mersin, Sakarya, Ankara, Kayseri ve Kocaeli'de oldukları belirlenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. AA

Etiketler: fetö, Tekirdağ, asker abileri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER