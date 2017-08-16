FETÖ'nün "asker abileri"ne operasyon

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, rütbeli askerlerin "sorumlu abisi" olduğu tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında rütbeli askerlerin "sorumlu abisi" olduğu değerlendirilen ve İstanbul, Eskişehir, Mersin, Sakarya, Ankara, Kayseri ve Kocaeli'de oldukları belirlenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. AA