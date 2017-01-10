FETÖ'nün akademik ayağına operasyon: 28 gözaltı

Diyarbakır merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dicle Üniversitesindeki akademik yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişi daha yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 29 kişiye yönelik Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Rize'de başlatılan operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı bulunan bir zanlının ise başka dosya kapsamında tutuklu bulunduğu belirlendi.
Polis ekiplerince bazı zanlıların adreslerinde arama yapıldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır merkezli 4 ilde dün gerçekleştirilen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmıştı.