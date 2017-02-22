  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.616
    EURO 3.801
  • BIST 88738.26
    ALTIN 143.828
Buradasınız : » » FETÖ'nün 'ağabey' ve 'imam'ları tutuklandı

FETÖ'nün 'ağabey' ve 'imam'ları tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde aralarında FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan "ağabey" ve "imam"larının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün ağabey ve imamları tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında emniyet yapılanmasından "ağabey" ve "imam"ların yer aldığı 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında arama kararı bulunan 13 kişinin yakalanması için İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Eskişehir ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü yapılanmasında görev aldıkları iddia edilen "ağabey" ve "imam"ların bulunduğu 8 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si "ev hapsi, yurtdışı yasağı ve adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakıldı. AA

Etiketler: İstanbul, fetö, ağabey, imam
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER