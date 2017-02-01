FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

Erzurum merkezli İstanbul, Kayseri, Mersin ve Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Kayseri, Mersin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi "zabit katipleri" ve aralarında bunların sözde "imamı" olan kişilerin de bulunduğu 12 zanlıyı yakaladı.

Erzurum'da gözaltına alınan zanlılar, Palandöken Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer illerde gözaltına alınan zanlıların da işlemlerinin ardından, Erzurum'a getirileceği öğrenildi. AA