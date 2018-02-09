  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.832
    EURO 4.691
  • BIST 112604.92
    ALTIN 162.182
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında ilişkin dava

FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında ilişkin dava

FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılanmasına devam edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün adliye ve cezaevi yapılanmasında ilişkin dava

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanıkların iddianamede geçen suçlamalara ilişkin savunmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Bunun üzerine söz alan cumhuriyet savcısı, sanık savunmalarına yönelik görüşünü açıkladı. Savcı, "suçun vasıf ve mahiyeti", "delil durumu" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tahliye taleplerinin reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Sanık avukatları ise müvekkillerin uzun tutukluluk süresi de göz önünde bulundurularak tahliye edilmeleri ve mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Duruşmada öğleden sonra ara karar verilmesi bekleniyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahrem imam, mahkeme, FETÖ davası, fetö cezaevi, fetö, adliye yapılanması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER