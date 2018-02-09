FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında ilişkin dava

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanıkların iddianamede geçen suçlamalara ilişkin savunmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Bunun üzerine söz alan cumhuriyet savcısı, sanık savunmalarına yönelik görüşünü açıkladı. Savcı, "suçun vasıf ve mahiyeti", "delil durumu" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tahliye taleplerinin reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Sanık avukatları ise müvekkillerin uzun tutukluluk süresi de göz önünde bulundurularak tahliye edilmeleri ve mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Duruşmada öğleden sonra ara karar verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA