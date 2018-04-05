FETÖ'nün adliye ve cezaevi sorumluları yöneticisine hapis

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Bircan Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı Gündüz Güneş ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bircan'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan heyet, sanık Bircan'ı "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan önce 12 yıl hapisle cezalandırdı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı 18 yıla artıran heyet, sanık hakkında takdir indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi.

Heyet ayrıca Bircan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Örgütün adliye ve cezaevi personeli üst düzey sorumlusuydu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanık Hakan Bircan'ın, üyesi olduğu FETÖ/PDY'nin Doğu Anadolu Bölgesi adliye ve ceza infaz koruma personeli sorumlularının en üst yöneticisi konumunda bulunduğu iddia ediliyordu. İddianamede örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesabının yer aldığı, örgütle ilişkili okul ve kurumlarda çalıştığı belirtiliyordu.

Kaynak: AA