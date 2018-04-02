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Buradasınız : » » FETÖ'nün "adliye imamına" hapis cezası

FETÖ'nün "adliye imamına" hapis cezası

Şanlıurfa'da FETÖ'nün Çorum "adliye imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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FETÖnün &quot;adliye imamına&quot; hapis cezası

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davasının karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Güven ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının ve "Oğuz" kod adlıyla daha önce öğretmen olarak görev yaptığı Çorum'da örgütün "adliye imamı" olduğunun belirlendiğini söyledi.

Sanık Güven ise, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyip programı kullanmadığını öne sürerek tahliye talep etti.

Cumhuriyet savcısı da değerlendirmesinde, sanığın örgüt yöneticileri tarafından görevlendirildiğinin tespit edildiğini belirterek, Bank Asya'daki hesap hareketliliğinin de dikkate alınarak üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

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