FETÖ'nün Adana büyük bölge sorumlusu Eskişehir'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emek Mahallesi'nde, örgüt üyelerinin toplandığı örgütün hücre evine operasyon düzenledi.

Baskında örgütün Adana büyük bölge sorumlusu olduğu öne sürülen Musa K. ile Eskişehir'de kapatılan yurtlarda daha önce yöneticilik yapan Hasan K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları evde, elebaşı Fethullah Gülen'in kitapları ile 2 cep telefonu ve 1 dizüstü ele geçirildi.

ByLock da kullandıkları öne sürülen 2 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA