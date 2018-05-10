  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.237
    EURO 5.056
  • BIST 101898.4
    ALTIN 179.669
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün Adana büyük bölge sorumlusu Eskişehir'de yakalandı

FETÖ'nün Adana büyük bölge sorumlusu Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de düzenlenene FETÖ operasyonunda örgütün Adana bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen Musa K. ile kapatılan yurtlarda yöneticilik yapan Hasan K. gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün Adana büyük bölge sorumlusu Eskişehirde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emek Mahallesi'nde, örgüt üyelerinin toplandığı örgütün hücre evine operasyon düzenledi.

Baskında örgütün Adana büyük bölge sorumlusu olduğu öne sürülen Musa K. ile Eskişehir'de kapatılan yurtlarda daha önce yöneticilik yapan Hasan K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları evde, elebaşı Fethullah Gülen'in kitapları ile 2 cep telefonu ve 1 dizüstü ele geçirildi.

ByLock da kullandıkları öne sürülen 2 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER