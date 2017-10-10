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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'ablaları'na operasyon

FETÖ'nün 'ablaları'na operasyon

İzmir merkezli FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 4 kadın yakalandı.

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FETÖnün ablalarına operasyon

İzmir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kadın yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün "kadın yapılanması" adına faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında örgütün sözde 2 "il ablası" ile "eyalet ve bölge ablaları"nın da bulunduğu 16 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir, Ankara, Balıkesir, Manisa, Zonguldak Mersin ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kadın gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgüt içinde aktif faaliyet yürüttükleri, 15 Temmuz sonrası faaliyetlerine devam ederek yeniden yapılanma çabası içinde bulundukları ileri sürüldü. 

Etiketler: fetö, izmir, kadın yapılanması, fetö'nün ablaları
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