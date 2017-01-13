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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'abla' yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün 'abla' yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda 73 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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FETÖnün abla yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün "abla" yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazılarının terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi. AA

Etiketler: istanbul Cumhuriyet başsavcılığı, fetö, ablalar
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