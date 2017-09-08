  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.419
    EURO 4.122
  • BIST 108342.4
    ALTIN 148.39
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "abla yapılanması" iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün "abla yapılanması" iddianamesi kabul edildi

FETÖ/PDY'nin "abla yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;abla yapılanması&quot; iddianamesi kabul edildi

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "abla yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından 3'ü tutuklu 30 sanık hakkında "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesinin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi.

"Abla yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 30 sanık 26 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Etiketler: fetö, abla yapılanması, iddianame
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER