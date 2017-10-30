FETÖ'nün ABD'li vekillerle kirli ilişkisi bir kez daha ortada

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 42 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunan, 25 Ağustos'ta KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Yrd. Doç. Dr. Tuncay Kamaş, savunmasında, yüksek lisans eğitimi için 2008 yılında ABD'ye gittiğini söyledi.

Kamaş, "Hakim, rahipler, şerifler ve milletvekilleri gibi kişilere yönelik diyalog yemeği, piknik ve Türkiye gezileri benzeri organizasyonlar düzenleniyordu. ABD'de özellikle İslam misyonerliği yapılmaması konusu irdeleniyordu." şeklinde konuştu.

"Örgütün siyasete bulaştığına şahit oldum"

Amerikalılara hoş görünmek için örgütün dini hususlarda birçok taviz verdiğine tanık olduğunu anlatan Kamaş, şunları kaydetti:

"ABD'de genel seçimler öncesi bu örgütün siyasete bulaştığına da şahit oldum. Prensiplerime aykırı olduğu için siyaseti hiç sevmeyen, ilgi duymayan, apolitik birisi olduğum için hiçbir katkıda bulunmadım. Seçimler öncesinde Güney Karolina eyaletinin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat milletvekilleri bağışlarla destekleniyordu. Bu işleri eyaletin başındaki örgüt imamı Akif A. idare ediyordu. Seçilen milletvekilleriyle de temas kurarak Türkiye gezilerine ve diyalog yemeklerine davet ediyordu."

Kaynak: AA