  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'A5' kategorisindeki üyesine hapis cezası

FETÖ'nün 'A5' kategorisindeki üyesine hapis cezası

Şanlıurfa'da FETÖ davasında yargılanan ve "A5" kategorisinde yer aldığı tespit edilen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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FETÖnün A5 kategorisindeki üyesine hapis cezası

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı tespit edilen sanık Mevlut Özbahçe ile avukatı hazır bulundu.

Savunmasında FETÖ'yle ilişkisi bulunmadığını iddia eden Özbahçe, "Örgüt üyesi değilim. Okul, Bank Asya ile ilişkim yoktur. ByLock kullanmadım. Gazete ve dergi aboneliğim yoktur. Örgütle mücadele ettim. Onun için beni hedef koyup komplo kurmuş olabilirler. Kayınvalidem yurt dışındaydı, onunla konuşmak için çeşitli programlar kullandım. Örgüt talimatıyla ByLock kullanmam söz konusu değil." dedi.

Mahkeme başkanı, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında sanığın, örgütteki konumunun FETÖ'ye teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedeki kişileri ifade eden "A5" kategorisinde olduğu, ByLock kullandığı, terör örgütü FETÖ/PDY ile organik bağı bulunduğu ve örgütün hiyerarşik yapısında yer alıp emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Özbahçe'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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