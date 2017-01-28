  • 28 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.14
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.117
Buradasınız : » » FETÖ'nün 36 'ablası' tutuklandı

FETÖ'nün 36 'ablası' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün 36 ablası tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ocak'ta düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve örgütün "abla" yapılanmasında yer alarak şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen 73 şüpheliden 55'ini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 42'si dün adliyeye sevk edildi. Aralarında hasta ve hamilelerin de bulunduğu 13 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen 42 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Ölürlerse ölsünler"

Şüphelilerin sorgularında birbirlerini tanımadıklarını ifade ettikleri ancak birçok kez aynı tarihlerde aynı otellerde kalarak FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerine katıldıklarının ve 22 Temmuz 2014'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde örgüt mensuplarınca organize edilen mitingde beraber yer aldıklarının belirlendiği bildirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında tutuklanan M.D'nin ByLock yazışmalarında 15 Temmuz şehitleri için "Benim için hiç önemli değiller, ölürlerse ölsünler, üzüntü duymuyorum" ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 18 zanlının yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu, fetö ablaları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER