FETÖ'nün 36 'ablası' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ocak'ta düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve örgütün "abla" yapılanmasında yer alarak şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen 73 şüpheliden 55'ini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 42'si dün adliyeye sevk edildi. Aralarında hasta ve hamilelerin de bulunduğu 13 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen 42 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Ölürlerse ölsünler"

Şüphelilerin sorgularında birbirlerini tanımadıklarını ifade ettikleri ancak birçok kez aynı tarihlerde aynı otellerde kalarak FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerine katıldıklarının ve 22 Temmuz 2014'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde örgüt mensuplarınca organize edilen mitingde beraber yer aldıklarının belirlendiği bildirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında tutuklanan M.D'nin ByLock yazışmalarında 15 Temmuz şehitleri için "Benim için hiç önemli değiller, ölürlerse ölsünler, üzüntü duymuyorum" ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 18 zanlının yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.